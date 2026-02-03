|
Futaba Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Futaba Industrial lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 50,67 JPY gegenüber 13,46 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Futaba Industrial 173,05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 177,18 Milliarden JPY umgesetzt worden.
