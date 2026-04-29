Futaba Industrial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Futaba Industrial hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 57,26 JPY. Im letzten Jahr hatte Futaba Industrial einen Gewinn von 38,16 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,89 Prozent auf 175,39 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Futaba Industrial 180,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 179,33 JPY beziffert, während im Vorjahr 69,38 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Futaba Industrial im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 677,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 707,10 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at