Futaba informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Futaba lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 42,05 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 49,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,83 Prozent auf 10,71 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Futaba 11,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at