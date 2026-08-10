Futaba legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Futaba hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 34,13 JPY gegenüber -12,530 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Futaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,84 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at