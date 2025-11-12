Futaba: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Futaba hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Futaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -31,700 JPY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,25 Prozent auf 10,54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at