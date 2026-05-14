Futaba stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Futaba äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34,18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Futaba ein EPS von -25,730 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurden 59,48 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Futaba -6,630 JPY je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,67 Prozent auf 42,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 48,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at