FUTR Network: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FUTR Network hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FUTR Network ein EPS von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,170 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,35 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 7,39 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at