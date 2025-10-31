|
31.10.2025 06:31:28
FUTR Network: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
FUTR Network hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FUTR Network ein EPS von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,170 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,35 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 7,39 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.