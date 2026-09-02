|
02.09.2026 06:31:29
FUTR Network gewährte Anlegern Blick in die Bücher
FUTR Network gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FUTR Network ein Ergebnis je Aktie von -0,150 CAD vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat FUTR Network im vergangenen Quartal 1,9 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FUTR Network 2,1 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!