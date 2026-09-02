FUTR Network gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FUTR Network gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FUTR Network ein Ergebnis je Aktie von -0,150 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat FUTR Network im vergangenen Quartal 1,9 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FUTR Network 2,1 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at