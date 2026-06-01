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01.06.2026 06:31:29
FUTR Network stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
FUTR Network ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FUTR Network die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FUTR Network ein EPS von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,6 Millionen CAD – eine Minderung von 24,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,2 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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