FUTR Network veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FUTR Network hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat FUTR Network mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 5,88 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at