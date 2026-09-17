Futura Polyesters: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Futura Polyesters präsentierte in der am 15.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2024 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,33 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at