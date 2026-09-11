Futura Polyesters: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Futura Polyesters hat am 08.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2020 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,53 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Futura Polyesters noch ein Gewinn pro Aktie von -0,640 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at