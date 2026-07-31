Future Architect: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Future Architect hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Future Architect hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,65 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29,04 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,47 Prozent auf 20,06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at