Future Architect stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Future Architect veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 26,59 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,26 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 17,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at