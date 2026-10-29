Future Architect vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Future Architect hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 29,99 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 37,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Future Architect mit einem Umsatz von insgesamt 20,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at