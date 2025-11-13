Future Consumer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Future Consumer hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,38 Prozent auf 1,07 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at