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20.03.2026 06:31:28
Future FinTech Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Future FinTech Group gab am 18.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,310 USD. Im Vorjahr hatten -62,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Future FinTech Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,83 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,16 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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