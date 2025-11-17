|
17.11.2025 06:31:29
Future FinTech Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Future FinTech Group hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
