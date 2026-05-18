Future FinTech Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Future FinTech Group hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,060 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at