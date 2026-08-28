Future Fuels gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Future Fuels stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Future Fuels hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 CAD. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at