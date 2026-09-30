Future Fuels präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Future Fuels gab am 28.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at