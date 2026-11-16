Future Innovation Group,: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Future Innovation Group, veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,40 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 9,88 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,59 Prozent zurück. Hier wurden 3,14 Milliarden JPY gegenüber 3,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at