Future Innovation Group, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Future Innovation Group, hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,88 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Future Innovation Group, mit einem Umsatz von insgesamt 3,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,08 Prozent gesteigert.

