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10.08.2026 06:31:29
Future Innovation Group, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Future Innovation Group, äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,88 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,98 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,63 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Future Innovation Group, einen Umsatz von 3,16 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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