05.11.2025 06:31:28
Future Kid Entertainment and Real Estate stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Future Kid Entertainment and Real Estate hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,1 Millionen KWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,4 Millionen KWD ausgewiesen.
