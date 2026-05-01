Future Land A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Future Land A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Future Land A 0,130 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Future Land A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,32 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,74 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at