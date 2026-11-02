Future Land A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Future Land A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,28 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,27 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at