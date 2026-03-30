Future Land A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Future Land A hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,310 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,64 Milliarden CNY – eine Minderung von 50,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,44 Milliarden CNY eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,300 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,330 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Future Land A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 40,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52,83 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 88,70 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at