03.11.2025 06:31:29
Future Land A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Future Land A präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im letzten Jahr hatte Future Land A einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,51 Prozent auf 12,27 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,66 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
