Future Land A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Future Land A ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Future Land A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,24 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Future Land A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,36 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,33 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at