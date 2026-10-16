16.10.2026 06:31:29

Future Link Network: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Future Link Network hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Future Link Network hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 185,04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,560 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 336,9 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Future Link Network vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 295,640 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 33,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,51 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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