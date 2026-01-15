Future Link Network hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Future Link Network hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 27,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Future Link Network ein Ergebnis je Aktie von -60,410 JPY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Future Link Network in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 436,1 Millionen JPY im Vergleich zu 359,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at