Future Link Network stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Future Link Network stellte am 14.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,52 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 439,4 Millionen JPY – eine Minderung von 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 478,7 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at