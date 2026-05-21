Future Market Networks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Future Market Networks hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,29 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -5,120 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Future Market Networks im vergangenen Quartal 254,3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Future Market Networks 242,1 Millionen INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,30 INR. Im Vorjahr waren 11,44 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 985,36 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at