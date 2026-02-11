Future Market Networks öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Future Market Networks hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,32 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 243,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260,7 Millionen INR umgesetzt.

