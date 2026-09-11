Future Social Security Benefit Cuts Could Exceed $500 per Month on Average in These 28 States -- but There's Still Time to Avoid This

Social Security faces a possible 22% benefit cut across the board in just six years if it continues on its current track. That's enough to slash average checks by more than $500 per month in 28 states plus the District of Columbia, and some seniors could lose a lot more.

This isn't guaranteed to happen, and in fact, it's not likely. But it's still worth knowing what the worst-case scenario could look like so you can budget accordingly.

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