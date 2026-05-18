Future Vision II Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Future Vision II Acquisition stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Future Vision II Acquisition hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Redaktion finanzen.at