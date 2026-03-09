|
Future Vision II Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Future Vision II Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,040 USD beziffert, während im Vorjahr 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.
