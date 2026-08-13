Future Vision II Acquisition veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Future Vision II Acquisition hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Future Vision II Acquisition hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Redaktion finanzen.at