09.03.2026 06:31:29
Future Vision II Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Future Vision II Acquisition ließ sich am 06.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Future Vision II Acquisition die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 USD. Im Vorjahr waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
