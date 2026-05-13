13.05.2026 06:31:29

Futurefuel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Futurefuel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Futurefuel ein EPS von -0,400 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,0 Millionen USD – ein Plus von 82,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Futurefuel 17,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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