Futurefuel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Futurefuel hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Futurefuel mit einem Umsatz von insgesamt 104,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 361,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at