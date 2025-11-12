Futurefuel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Futurefuel hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 55,63 Prozent zurück. Hier wurden 22,7 Millionen USD gegenüber 51,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at