Futurefuel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Futurefuel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Futurefuel 0,060 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 67,75 Prozent auf 19,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,130 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 60,66 Prozent auf 95,74 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 243,34 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at