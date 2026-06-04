FutureGen Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FutureGen Industries ließ sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FutureGen Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FutureGen Industries ein Ergebnis je Aktie von 0,030 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at