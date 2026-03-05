FutureGen Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FutureGen Industries präsentierte am 02.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at