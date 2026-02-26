Futures Capital AD stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Futures Capital AD hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Futures Capital AD in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 72,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,050 EUR gegenüber 0,270 EUR im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Futures Capital AD im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 9,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,30 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 0,33 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at