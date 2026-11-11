Futures Capital AD: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Futures Capital AD gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,00 Prozent auf 0,1 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at