Futures Capital AD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Futures Capital AD hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,01 BGN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 BGN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,76 Prozent auf 0,2 Millionen BGN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,2 Millionen BGN gelegen.

Redaktion finanzen.at