Futuristic Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Futuristic Securities lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem EPS von 0,06 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Futuristic Securities mit 0,060 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at